Россию не пригласили на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского
17 мая 2019, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского приглашены и согласились приехать президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Россию на это мероприятие не пригласили.
Официальный представитель украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что РФ не была приглашена на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского которую Рада назначила на 20 мая, - передает ТАСС. "Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями", - сказала в эфире телеканала "112 Украина" спикер украинской дипломатии.
Согласно Конституции Украины, официальная церемония пройдет в сессионном зале Верховной рады, где новый глава государства принесет присягу перед депутатами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Москве не получали из Киева никаких приглашений на инаугурацию нового президента.