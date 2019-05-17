Россию не пригласили на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского

На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского приглашены и согласились приехать президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Россию на это мероприятие не пригласили.

Стало известно, кто согласился приехать на инаугурацию к Зеленскому

Официальный представитель украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что РФ не была приглашена на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского которую Рада назначила на 20 мая, - передает ТАСС. "Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями", - сказала в эфире телеканала "112 Украина" спикер украинской дипломатии.

Согласно Конституции Украины, официальная церемония пройдет в сессионном зале Верховной рады, где новый глава государства принесет присягу перед депутатами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Москве не получали из Киева никаких приглашений на инаугурацию нового президента.