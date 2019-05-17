Стало известно, кто согласился приехать на инаугурацию к Зеленскому

Президенты пяти стран дали согласие прибыть к Зеленскому на присягу при вступлении в должность президента. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Зеленский не Трамп, попасть на инаугурацию к которому считали за честь и Порошенко, и Саакашвили, и многие другие лидеры стран. К шоумену согласились приехать лидеры стран-аутсайдеров. Гостевое участие заявили президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Большая семерка и ЕС пришлет лишь своих представителей. Это будут либо члены правительств, либо парламентарии. Кроме того, сообщается об участии послов. Мировой дипломатический корпус будет представлен далеко не всем миром. На планете насчитывается 251 страна. На инаугурацию к Зеленскому обещали прийти только десяток послов.

С прибывшими гостями избранный президент Украины планирует провести ряд встреч. И похоже у Зеленского закончилась минута славы, когда его приглашали к Макрону и Меркель. Лидеры ведущих мировых держав познакомились с шоуменом и больше с ним им не интересно.