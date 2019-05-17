Советник Петра Порошенко написал заявление об увольнении

Вечером в пятницу, 17 мая, советник действующего украинского лидера Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что написал заявление об увольнении. Политик подчеркнул, что решил "быть в тренде".

Бирюков написал заявление с просьбой освободить его от выполнения обязанностей советника президента Украины, передает сегодня РИА "Новости". Он также отметил, что попадет в "достойную компанию".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке. Позже стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Петра Порошенко как главы страны. Уволиться решили также первый замглавы администрации президента Виталий Ковальчук и замглавы администрации президента Константин Елисеев.

Напомним, Юрий Бирюков является внештатным советником Петра Порошенко с 2014 года.