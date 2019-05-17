Великобритания изменит правила въезда в страну с 20 мая

Власти Великобритании с 20 мая текущего года меняют правила въезда в страну. Согласно последней информации источников, с понедельника будут отменены бумажные миграционные карты для всех иностранцев.

Эти меры будут приняты в целях сокращения очередей в пунктах прибытия, отметил глава пограничной службы Британии Пол Линкольн.