Секретарь СНБО Александр Турчинов написал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке. Он ушел с поста из-за того, что закончились полномочия Петра Порошенко, который будучи украинским президентом назначил его секретарем СНБО 16 декабря 2014 года.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря СНБО Украины", — говорится в заявлении, - опубликованном на сайте Совета. Турчинов пообещал продолжать защищать страну в составе любого воинского подразделения. По его мнению, Украину надо защищать от России.

Ранее 17 мая сообщалось, что в отставку накануне инаугурации Владимира Зеленского собирается подать представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.