Глава ДНР Пушилин сообщил об установлении заказчиков и исполнителей убийства Александра Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об установлении следствием по делу об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко организаторов, исполнителей и заказчиков преступления.

Пушилин рассказал, что, по данным следствия, среди заказчиков убийства Захарчено есть "очень высокопоставленные граждане Украины" и "граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку".

Глава ДНР пока не смог рассказать какие-либо подробности. Только сообщил о задержании одной из групп, - передает РИА Новости. Конкретные фамилии он называть не стал, пояснив, что еще не всех причастных к преступлению задержали.