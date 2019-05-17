В США поймали вора по фото всемирно известного актера

Фотография голливудского актера Вуди Харрельсона помогла установить личность вора, обокравшего один из магазинов. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Снимок обладателя телевизионной премии Эмми и трижды номинанта на Оскар пришлось использовать из-за нечеткого изображения злоумышленника с камер. Размытые очертания и плохое освещение в помещении мешали системе распознавания лиц идентифицировать лицо преступника, который украл пиво из магазина в Нью-Йорка.

Оперативник обратил внимание на схожесть похитителя с актером Вуди Харрельсоном. Он известен по многим фильмам, в числе которых «Старикам тут не место», «Голодные игры», «Иллюзия обмана».

Полицейские скачали фото Харрельсона в интернете. Снимок был загружен в систему распознавания лиц. Она помогла идентифицировать нескольких человек. Среди них был и похожий на похитителя пива.