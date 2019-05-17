В США поймали вора по фото всемирно известного актера
17 мая 2019, 16:28 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Фотография голливудского актера Вуди Харрельсона помогла установить личность вора, обокравшего один из магазинов. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Снимок обладателя телевизионной премии Эмми и трижды номинанта на Оскар пришлось использовать из-за нечеткого изображения злоумышленника с камер. Размытые очертания и плохое освещение в помещении мешали системе распознавания лиц идентифицировать лицо преступника, который украл пиво из магазина в Нью-Йорка.
Оперативник обратил внимание на схожесть похитителя с актером Вуди Харрельсоном. Он известен по многим фильмам, в числе которых «Старикам тут не место», «Голодные игры», «Иллюзия обмана».
Полицейские скачали фото Харрельсона в интернете. Снимок был загружен в систему распознавания лиц. Она помогла идентифицировать нескольких человек. Среди них был и похожий на похитителя пива.