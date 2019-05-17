Экс-глава Конституционного суда об избиении латвийского мальчика в Англии

В Британии был избит 12-летний мальчик из Латвии в одной из английских школ. Скандал произошел в школьной столовой, когда ребенок покупал себе обед. Два одноклассника избивали Эдварда Пургайлиса со словами: «Поезжай обратно в Россию!»

На данный момент школьник доставлен в больницу, а полиция приступила к расследованию.

Что по данному вопросу думает латвийская сторона?

В пресс-службе МИД Латвии пока данную ситуацию полностью не комментируют. Для этого нужно иметь более полную информацию. Спецкор «Аргументы Недели» удалось выяснить, что ребенок действительно находится в больнице и проходит обследование. Мама мальчика пока не обращалась за помощью к латвийским властям.

Что могло послужить причиной этого конфликта? Почему школьника из Латвии «отправляли» обратно в Россию? И что можно ожидать от английского правосудия?

Данные вопросы комментирует Гунарс Кутрис, экс-глава Конституционного суда Латвии, юрист: «Мне сложно разбирать данную ситуацию. Я не видел документы, протоколы и не опрашивал пострадавшего со свидетелями. Думаю, что это бытовой конфликт. Много латвийцев уезжают в Британию, чтобы учиться или работать. Эта правда жизни. Конечно, надо понимать, что в каждой стране существуют свои законы и свое отношение к приезжим. Но если уже мальчик оказался в больнице, а дело расследует полиция, то дело серьезное. Были такие случаи с нашими соотечественниками. В Великобритании такие дела рассматриваются серьезно. Если есть тяжелые травмы, то несомненно будет лечение и, возможно, компенсация. Да, компенсация от школы и от государства. Это зависит от дальнейших действий родителей ребенка: подадут ли они в суд или уладят дело миром. Почему кричали мальчику: «Поезжай обратно в Россию» мне сложно комментировать. В Британии прекрасно понимают, что есть такое европейское государство, как Латвия. Возможно, те кто избивал, считают, что все приезжие только из России. Возможно, у них уже были конфликты с россиянами. Возможно, в семье ведутся нелицеприятные разговоры о приезжих. Сложно сказать. Но если латвийцу потребуется помощь государства – несомненно поможем. Для этого следует обратиться в посольство Латвии в Лондоне. В первую очередь».