Глава МИД ЛНР подсказал властям Украины мирный способ освобождения Донбасса

Владислав Дейнего, руководитель МИД непризнанной ЛНР, рассказал, какой шаг должен предпринять Киев, чтобы освободить Донбасс. Соответствующее заявление дипломат сделал в разговоре с российскими журналистами.

Некоторое время назад СМИ привели высказывание бывшего замглавы украинского Генштаба Игоря Романенко, который отметил, что армия страны готова «освободить» территории, занимаемые ДНР и ЛНР, в течение нескольких недель. При этом Романенко выразил опасение по поводу того, что реализовать силовой вариант не даст Россия.

По словам Владислава Дейнего, для того, чтобы освободить Донбасс, Киеву необходимо прекратить военную операцию в регионе и вывести оттуда своих силовиков. Отдать такой приказ руководство Украины не решится, заявил министр в интервью ФАН.

Ранее стало известно, что в Приазовье минометчики ополчения ликвидировали украинского наводчика.