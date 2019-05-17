Умерла героиня мемов – кошка Grumpy Cat

Сегодня стало известно о кончине кошки Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), которая долгое время являлась героиней популярных мемов. Печальную новость поклонникам сообщили хозяева домашнего животного.

Согласно последней информации, кошка умерла в возрасте семи лет из-за осложнений, вызванных инфекцией, отмечается в пятницу в соцсети Twitter