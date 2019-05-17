Пушилин: власти ДНР готовы к прямому диалогу с Киевом

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу, 17 мая, заявил, что ДНР готова к прямому диалогу с Киевом. Однако, по словам политика, существует одно условие.

Пушилин подчеркнул, что диалог должен проходить исключительно с учетом интересов выбора и интересов граждан республики, передает сегодня РИА "Новости"

Глава ДНР уточнил, что диалог с Киевом необходим для наступления мира, который очень нужен Донбассу. Денис Пушилин также заметил, что недавно украинские власти заявили о намерении говорить о судьбе республики с Россией, вместо того, чтобы обсуждать этот вопрос с властями ДНР. "Это деструктивно", – подчеркнул политик.