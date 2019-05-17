В Бразилии ожидают прорыва ещё одной плотины

В Бразилии горнодобывающая компания Vale предупредила, что в ближайшее время может произойти прорыв ещё одной дамбы в штате Минас-Жерайс. В начале года подобная катастрофа привела к гибели 235 людей.

В Vale заявили, что плотина может не выдержать и прорваться уже на следующей неделе, если вблизи шахты Конго-Соко продолжится движение почвы. Проблемная шахта не является рабочей, она закрыта с 2016 года, передаёт Lenta.Ru. Пять сотен людей, проживающих в непосредственной близости от дамбы, эвакуировали ещё в конце зимы.

Правительство бразильского штата считает, что прорыв плотины может повлечь за собой загрязнение близлежащих водохранилищ и, как следствие, нехватку питьевой воды.