В Приазовье минометчики ополчения уничтожили наводчика из десантной бригады ВСУ
17 мая 2019, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Приазовье в ходе боестолкновения с ополченцами Донбасса погиб наводчик 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация размещена на странице соединения в социальной сети Facebook.
В посте говорится, что инцидент произошел в минувший четверг. Минометчики ополчения уничтожили прапорщика Василия Джуса. Погибший военный являлся уроженцем Ивано-Франковской области.
Ранее в пятницу сообщалось, что в интернет выложили видеозапись ударов ВСУ по перевозившему боеприпасы грузовику ополченцев. Данным роликом со своими подписчиками поделился один из офицеров украинской армии.