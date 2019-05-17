В Приазовье минометчики ополчения уничтожили наводчика из десантной бригады ВСУ

В Приазовье в ходе боестолкновения с ополченцами Донбасса погиб наводчик 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация размещена на странице соединения в социальной сети Facebook.

В посте говорится, что инцидент произошел в минувший четверг. Минометчики ополчения уничтожили прапорщика Василия Джуса. Погибший военный являлся уроженцем Ивано-Франковской области.

Ранее в пятницу сообщалось, что в интернет выложили видеозапись ударов ВСУ по перевозившему боеприпасы грузовику ополченцев. Данным роликом со своими подписчиками поделился один из офицеров украинской армии.