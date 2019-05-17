Кадры ударов боевой группы ВСУ по грузовику ополченцев показал украинский офицер

В сеть выложили видео ударов киевских военных по грузовику ополченцев Донбасса. Данный ролик опубликовал на своем YouTube-канале Анатолий Штефан, офицер украинской армии.

В описании к видео говорится, что автомобиль, подвозивший на передовую снаряды, выследила с помощью беспилотника и вывела из строя боевая группа К-2 из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины. В комментариях к выложенным кадрам Штефан отметил, что в кабину, движок и кузов транспортного средства «ушли» тысячи обломков.

Ранее сообщалось, что бывший украинский чиновник Павел Елизаров придумал способ вернуть Донецк и Луганск в состав страны без войны.