Коалиция распалась в Верховной раде Украины, поставив парламент под угрозу роспуска

Фракция "Народный фронт" в Верховной раде Украины в пятницу, 17 мая, заявила о выходе из состава коалиции. Этот факт, согласно последним данным, ставит парламент страны под угрозу роспуска.

Заявление о выходе из коалиции сделал ранее сегодня в ходе пленарного заседания Верховной рады глава "Народного фронта" Максим Бурбак. Политик подчеркнул, что следует в ближайшее время сформировать новую коалицию с другой повесткой дня, передает сегодня утром ТАСС.

Подчеркивается, что у депутатов есть тридцать дней для формирования нового большинства, в противном случае президент Украины имеет полное право распустить Раду.