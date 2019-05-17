Власти Турции заявили о готовности в любой момент принять российские ЗРС С-400

В кулуарах заседания комитета министров Совета Европы Чавушоглу подчеркнул, что Турция согласится принять ЗРС С-400 в то время, когда Россия будет готова их поставить, передает РИА "Новости" . "В любой момент", – отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Пока информация о дате и сроках поставки российских зенитных ракетных систем Турции в СМИ не поступала.