Опубликован вероятный сценарий развязывания Третьей мировой войны из-за политики Израиля. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах австрийских СМИ.

Как пишет Contra Magazin, в настоящий момент власти еврейского государства подталкивают администрацию президента США Дональда Трампа к действиям по уничтожению экономики Ирана. Инструментом борьбы против Тегерана стали санкции, в частности, ограничения на экспорт иранской нефти.

В процитированном материале, переведенном изданием «ПолитРоссия», допускается, что в будущем провоцируемое Израилем противостояние может перейти в горячую фазу. В публикации рассматривается сценарий ядерной атаки Соединенных Штатов и их союзников по Ирану. Такой удар будет сигнализировать о начале Третьей мировой войны, поскольку другие государства, обладающие ядерным оружием, займут противоположные позиции.

Автор Contra Magazin призвал Совет безопасности ООН немедленно вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы избежать грозящего катастрофическими последствиями конфликта.