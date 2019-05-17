Петр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Владимира Зеленского

Утром в пятницу, 17 мая, стало известно, что действующий глава Украины Петр Порошенко поставил свою подпись под указом о подготовке инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.

Порошенко распорядился обеспечить проведение мероприятий, которые связаны с церемонией инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Уточняется, что, в частности, Министерству иностранных дел предстоит пригласить иностранные делегации на инаугурацию, а также решить вопрос с их пребыванием на территории Украины.

Напомним, Владимир Зеленский должен принести присягу 20 мая.