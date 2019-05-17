Военные ДНР уничтожили киевских силовиков после новых ударов ВСУ по Донбассу

Бойцы ДНР ответили на новые удары Вооруженных сил Украины по Донбассу уничтожением киевских военных. Об этом сообщили в Народной милиции непризнанной республики.

Как рассказал на брифинге спикер ведомства Даниил Безсонов, противник подверг обстрелам районы двенадцати населенных пунктов, которые контролируют власти самопровозглашенного государства. В ходе ответной атаки, осуществленной Народной милицией, удалось ликвидировать трех силовиков. Еще трое получили ранения.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политтехнолог Сергей Слободчук предупредил о начале нового витка вооруженного противостояния в Донбассе в случае отмены минских соглашений.