Владимир Зеленский планирует инициировать роспуск Bеpховной рады Украины

Избранный глава Украины Владимир Зеленский намерен инициировать роспуск Bеpховной рады. Соответствующую информацию утром в пятницу предоставил советник будущего президента Дмитрий Разумков.

Подчеркивается, что Зеленский непременно инициирует роспуск Рады, поскольку для этого шага существует целый ряд предпосылок, среди которых отсутствие в парламенте коалиции.

Дмитрий Разумков напомнил о нескольких запросах и судебных исках, в которых спикера украинского парламента Андрея Парубия просили продемонстрировать поименный список депутатов, которые входят в коалицию, однако этого сделано не было, передает ТАСС.