В Риме туристов заставили заплатить более 80 евро за два гамбургера и кофе

В одном из кафе в центре Рима туристов заставили заплатить более 80 евро за два гамбургера и три чашки кофе. Путешественники были невероятно шокированы, когда им принесли счет за еду и обслуживание.

За два капучино, один американо и пару гамбургеров туристам пришлось выложить 81,40 евро, сообщает утром в пятницу издание The Sun.