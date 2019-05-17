Французский анестезиолог обвиняется в отравлении 24 пациентов

Во Франции 47-летний анестезиолог обвиняется в отравлении 24 пациентов. Согласно последней информации осведомленных источников, девять человек скончались из-за действий медицинского работника.

Анестезиологу предъявили обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов. Два года назад он уже обвинялся в семи отравлениях, передает "Свободная пресса".

Отмечается, что речь идет о больных в возрасте от четырех до восьмидесяти лет. Все они получили отравление в ходе хирургических операций, проводимых под общей анестезией, а девять из них скончались.

Как уточняет телеканал BFMTV, в рамках обыска в клинике нашли два резервуара с летальными объемами раствора калия и лидокаина. Устанавливаются мотивы злоумышленника.