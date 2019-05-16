В каких странах выпивают чаще всего

Эксперты подсчитали, в каких странах люди чаще всего позволяют себе употреблять спиртное. Исследователи опросили 120 тысяч человек, проживающих в 36 государствах.

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Самыми пьющими оказались жители Великобритании, сообщает Мир24. По признаниям респондентов, они употребляют алкоголь в среднем 51 день в году, т.е. практически раз в неделю. Всего на один день реже пьют жители Соединённых Штатов. Тройку самых пьющих стран закрывает Канада (48 дней).

Реже всего распивают спиртное в Чили – всего 16,4 дня в год. Также в число редко пьющих вошли граждане Португалии (20,2 дня) и Германии (21,5 день).

Отмечается, что опрос не проводился на территории стран бывшего СССР.