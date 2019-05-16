Украинцы назвали имя желаемого премьер-министра

Приехавший в Россию во время президентских выборов Юрий Бойко на третьем месте, действующий премьер Владимир Гройсман сразу после него, на четвертом месте. На Украине провели опрос на тему «кого хотели бы видеть люди председателем правительства».

Согласно данным соцопроса, Бойко и Гройсмана, разделивших третье и четвертое место, опередил бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко. Сейчас он возглавляет партию «Сила и честь».

Первое место досталось Юлии Тимошенко. Она была фаворитом в президентской гонке. Однако проиграла в первом туре Зеленскому и Порошенко. В конечном итоге, как известно, победил шоумен Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что Тимошенко уже была председателем правительства Украины. История закончилась тюремным сроком.