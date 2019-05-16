Зеленскому и Коломойскому не по пути

Глава Украинского аналитического центра заявил, что вряд ли Коломойский войдет в президентскую команду Зеленского. Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает TheBabel.

Предприниматель сказал, что еще не знает, как будет действовать дальше. Эксперт Александр Охрименко подчеркнул, что Коломойскому еще предстоит найти свое место как в финансовой, так и в политической картине страны, передает НСН.

«Нас очень демонизируют Коломойского, хотя он лишь один из украинских олигархов, но не самый богатый и не самый сильный. Как я понимаю, сейчас он будет вести переговоры с другими олигархами, чтобы найти свое место в бизнесе. И выборы Зеленского финансировал не Коломойский, этим занимались совсем другие люди», - добавил эксперт.