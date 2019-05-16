На Украине признались, насколько обеднели украинцы в последние месяцы Порошенко

С начала нынешнего года покупательная способность работающих украинцев упала. Таковы данные украинской Ассоциации торговых сетей.

Номинальная зарплата упала. Этим объясняется причины, почему работающие граждане Украины стали беднее в последние месяцы правления Порошенко.

Исследователи использовали для расчетов среднюю зарплату по стране. В декабре 2018 года она составляла 10573 гривен, в марте снизилась до 10237 гривен. Исходя из этих показателей было подсчитано сколько хлеба может себе позволить купить человек.

Выяснилось, что в начале 2019 года граждане Украины на среднестатистическую зарплату могли купить 421 килограмм белого хлеба. В конце апреля на средний заработок граждане Украины могли купить уже 391 килограмм.