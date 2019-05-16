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Украинский политтехнолог назвал условие начала нового витка войны в Донбассе

16 мая 2019, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политтехнолог назвал условие начала нового витка войны в Донбассе
фото: globallookpress.com

Если произойдет отмена минских договоренностей об урегулировании конфликта в Донбассе, в регионе начнется новый виток войны. С соответствующим предупреждением выступил украинский политтехнолог Сергей Слободчук.

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Ранее в четверг сообщалось, что бывший спикер МИД непризнанной ДНР Константин Долгов предсказал «сокрушительное поражение» киевских военных в случае их наступления на Донбасс.

 

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