Украинский политтехнолог назвал условие начала нового витка войны в Донбассе

Если произойдет отмена минских договоренностей об урегулировании конфликта в Донбассе, в регионе начнется новый виток войны. С соответствующим предупреждением выступил украинский политтехнолог Сергей Слободчук.

Эксперт отметил, что обострение ситуации в зоне боевых действий приведет к человеческим жертвам и разрушениям. При этом в итоге придется заключать новые соглашения, которые могут оказаться более невыгодными для Украины, чем минские, процитировал Сергея Слободчука интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в четверг сообщалось, что бывший спикер МИД непризнанной ДНР Константин Долгов предсказал «сокрушительное поражение» киевских военных в случае их наступления на Донбасс.