Народ Украины считает переговоры с Россией одной из главных задач Зеленского

Одна из исследовательских компаний опубликовала результаты социального опроса жителей Украины, в котором спросила, чего они ждут от избранного президента Владимира Зеленского, когда он придёт к власти. Для народа главными задачами стали переговоры с РФ и лишение неприкосновенности депутатов, судей и президента.

По данным опроса, более 50% респондентов считает, что в первую очередь Зеленский должен лишить неприкосновенности депутатов, судей и президента Украины. Больше всего этого хотят на востоке - 63,6%, меньше всего в Киеве - 43,4%.

Следующими задачами президента народ выделил переговоры с Россией и неподконтрольными Киеву территориями (ДНР и ЛНР). Этого хотят - 40, 9%.

На последнее место украинцы ставят переговоры на вступление в НАТО - около 10% опрошенных и перезапуск антикоррупционных органов - 11,4%.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины, в опросе приняли участие три тысячи респондентов старше 18 лет.