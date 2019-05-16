Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предположил, что переговоры по газу Украины и России могут возобновиться после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Верховная рада сегодня назвала дату инаугурации Зеленского - 20 мая.

Рада объявила дату инаугурации Зеленского

Коболев напомнил, что ранее российская сторона сообщила, что они будут говорить только после того, как новый президент вступит в свои полномочия. По его словам, должен состояться разговор президентов РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Коболев отметил, что сейчас контакты украинской и российской сторон по газовой теме проходят "очень вяло", а "Нафтогаз" ждет их активизации.

Он предположил, что у российской корпорации есть техническая возможность отказаться от услуг газотранспортной системы Украины начиная с 2020 года, даже если не будет введен в строй к этому моменту газопровод "Северный поток - 2". По его оценке, прекращение транзита обернется для Украины потерей 3% ВВП, или $3 млрд в год.

Россия ранее уверяла, что не отберет у Украины транзит газа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия не сможет остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на принятие новой Газовой директивы Европейского союза, а Украина должна остаться транзитером газа.