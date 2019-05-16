Экс-спикер МИД ДНР предрек «сокрушительное поражение» ВСУ в случае штурма Донбасса

В случае наступления на Донбасс Вооруженные силы Украины ждет «сокрушительное поражение» и новый котел. Такое заявление сделал Константин Долгов, бывший спикер МИД самопровозглашенной ДНР.

Долгов отметил в разговоре с РИА Новости, что киевские власти вряд ли когда-либо решатся на штурм территорий, которые занимают республики Донбасса. По словам собеседника агентства, ни руководству Украины, ни американцам, контролирующим данное государство, наступление не нужно. Опасность военной операции состоит в том, что ВСУ рискуют попасть в «гигантский котел», полагает Константин Долгов.

Ранее экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что Украина может прекратить свое существование, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован в течение ближайших пяти лет.