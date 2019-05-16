Евродепутат Андрей Мамыкин: о дипломатии, главе МИД Латвии и президенте Эстонии

Что есть дипломатия в Латвии? Почему глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, по мнению евродепутата Андрея Мамыкина, боится «заниматься дипломатией»? И как изменить жизнь латвийцев к лучшему? Своими мыслями специально для «Аргументы Недели» делится евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин.

- Андрей, что есть дипломатия по-латвийски?

- В традиционном понимании этого слова дипломатия – это не только, когда приятные люди кушают омаров на приемах и дарят друг другу комплименты. Дипломатия – это когда есть проблема и ты обязан ехать и стараться ее решить. Встречаясь с людьми, с которыми ты зачастую расходишься во взглядах. Ты пытаешься понять собеседника, доводишь до него свою точку зрения и ищешь приемлемое решение. Мне кажется, что некоторые латвийские политики просто боятся заниматься дипломатией. Они, например, опасаются ездить туда, где есть проблема, а предпочитают объясняться в социальных сетях.

- А можно более конкретно? Кого вы имеете в виду?

- Например, наш глава МИД Эдгарс Ринкевич. Я думаю, что он побаивается заниматься дипломатией «в живую», а больше любить рассуждать в Твиттере. И я в один прекрасный момент решил, что нужно взбодрить нашего министра, вдохнуть в него решимость. Выход нашел: решил возить его портрет на различные официальные встречи, мероприятия. Пусть знают в «лицо» главу МИД Латвии. Я возил его портрет в Сирию к Башару Асаду, в Дамаск и освобожденный Алеппо. Портрет ездил со мной на мероприятия в Москву и Питер, побывал за кулисами передачи с Владимиром Соловьевым. Во многих местах побывал.









- И как результат?

- Это был мой посыл министру: не надо бояться заниматься дипломатией. Может тогда мы сможем изменить что-то к лучшему? Посмотрите, президент Эстонии Керсти Кальюлайд месяц назад, по своей инициативе, встретилась с Владимиром Путиным. И ничего страшного не случилось! Она вернулась здоровая, невредимая и не превратилась в российского тролля. Вот еще один показатель как надо заниматься дипломатией.

- Андрей, но дипломатия – тонкая политическая игра. И в ней часто каждый за себя. А у вас такая забота о нашем главе МИД Латвии. Почему?

- Идея, как помочь нашему министру, пришла у меня, когда я смотрел французский фильм «Амели». Там отец главной героини всю жизнь провел в своем городе и никуда не ездил. Эта героиня просила своих подруг стюардесс взять с собой садового гнома из сада отца полетать по миру, фотографировать его в разных примечательных местах и присылать отцу фото. Отец девушки, насмотревшись на фотографии, решил, что ему стоит посмотреть мир. И отправился путешествовать. Вот так и я решил, что буду путешествовать с портретом главы МИД Латвии.









- Интересное решение. Необычное…

- У каждого свои «методы».

- Благодарю за интересные мысли.