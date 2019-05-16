Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за возможного возвращения России

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что глава МИД Павел Климкин отменил свой визит на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России. Отмечается, что ранее было принято решение возвратить РФ в ПАСЕ.

"Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра", - передаёт слова Кулебы РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Он отметил, что Украина может в принципе пересмотреть объём своего сотрудничества и уровень доверия к СЕ, если Россия вернётся в ПАСЕ.

Напомним, что Павел Климкин недавно заявлял, что Киев откажется от выполнения обязательств в рамках Минских соглашений, если Евросоюз ослабит ограничительные меры против России