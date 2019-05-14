Помпео прибыл в Сочи на переговоры с Путиным и Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня, 14 мая, прибыл в Сочи. Самолёт глава американской дипломатии приземлился около 14:00. Помпео планировал прибыть в Москву, но решил сначала обсудить в Брюсселе Иран.

В Сочи госсекретарь США встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Политики намерены обсудить ядерную проблему Ирана, ситуацию в Сирии, Венесуэле и КНДР. "Мои встречи в России осветят ряд важных тем. По некоторым вопросам мы можем прийти к согласию, по другим - нет, но, когда это в наших интересах, мы обязаны найти путь вперед", - написал Помпео в Twitter перед визитом в Россию.