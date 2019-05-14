Московский политолог рассчитал возможный срок войны между Россией и Украиной

Война между Российской Федерацией и Украиной может вспыхнуть в ближайшие десятилетия. Такой прогноз сделал отечественный политолог Евгений Сатановский.

Эксперт предрек, что киевская власть «сейчас такую Украину выстроит, с которой разбираться придется, как это было в 19-20 годах XX века». «Поэтому нужно тренировать военных и уничтожать террористов на дальних подступах к стране», - отметил Сатановский.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», к признакам приближения конфликта с соседним государством политолог отнес запреты Киева на использование русского языка и советской символики, а также нацификацию Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что полковник в отставке Виктор Баранец обозначил вероятное условие начала «первой украино-российской войны».