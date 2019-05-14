Какие исторические события датированы днем инаугурации Зеленского
14 мая 2019, 14:10 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Украинские депутаты требуют от Зеленского отказаться от инаугурации 19 мая. Якобы этот день приходится на «гнилую неделю», в которую не происходит ничего хорошего и проводить инаугурацию 19 мая «нельзя». «Аргументы недели» сделали подборку крупнейших событий в истории, которые датированы 19 мая.
19 мая в России — это день русской печи. В Финляднии — день поминовения и день военного флага.
В истории 19 мая был весьма насыщенным днем. Именно 19 мая:
— в 1643 году Англия была провозглашена республикой;
— в 1802 году Наполеон учреждает Орден Почетного легиона;
— в 1815 году кантон Женева присоединился к Швейцарской конфедерации;
— в 1817 году в Российской империи появился Государственный коммерческий банк;
— в 1897 году завершился срок заключения Оскара Уайльда;
— в 1908 году Сергей Дягилев поставил оперу Мусоргского «Борис Годунов»;
— в 1922 году В СССР появилась Всесоюзная пионерская организация;
— в 1926 году Томас Эдисон впервые выступил по радио;
— в 1939 году зафиксирован успешный полет первой в мире двухступенчатой ракеты с прямоточным ВРД;
— в 1961 году космический аппарат впервые пролетел возле Венеры;
— в 1989 году в Москве открылся первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР»;
— в 2001 году ведущим передачи «Что? Где? Когда?» стал Борис Крюк;
— в 2012 году футбольный клуб «Челси» впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА;
19 мая родились:
Во Вьетнаме — Хо Ши Мин (вождь вьетнамского пролетариата);
В Турции — Ататюрк Кемаль (основатель современного турецкого государства);
В Италии — Микеле Плачидо (актер, главная роль комиссара Катани в сериале «Спрут»);