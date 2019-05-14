Какие исторические события датированы днем инаугурации Зеленского

Украинские депутаты требуют от Зеленского отказаться от инаугурации 19 мая. Якобы этот день приходится на «гнилую неделю», в которую не происходит ничего хорошего и проводить инаугурацию 19 мая «нельзя». «Аргументы недели» сделали подборку крупнейших событий в истории, которые датированы 19 мая.

19 мая в России — это день русской печи. В Финляднии — день поминовения и день военного флага.

В истории 19 мая был весьма насыщенным днем. Именно 19 мая:

— в 1643 году Англия была провозглашена республикой;

— в 1802 году Наполеон учреждает Орден Почетного легиона;

— в 1815 году кантон Женева присоединился к Швейцарской конфедерации;

— в 1817 году в Российской империи появился Государственный коммерческий банк;

— в 1897 году завершился срок заключения Оскара Уайльда;

— в 1908 году Сергей Дягилев поставил оперу Мусоргского «Борис Годунов»;

— в 1922 году В СССР появилась Всесоюзная пионерская организация;

— в 1926 году Томас Эдисон впервые выступил по радио;

— в 1939 году зафиксирован успешный полет первой в мире двухступенчатой ракеты с прямоточным ВРД;

— в 1961 году космический аппарат впервые пролетел возле Венеры;

— в 1989 году в Москве открылся первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР»;

— в 2001 году ведущим передачи «Что? Где? Когда?» стал Борис Крюк;

— в 2012 году футбольный клуб «Челси» впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА;

19 мая родились:

Во Вьетнаме — Хо Ши Мин (вождь вьетнамского пролетариата);

В Турции — Ататюрк Кемаль (основатель современного турецкого государства);

В Италии — Микеле Плачидо (актер, главная роль комиссара Катани в сериале «Спрут»);