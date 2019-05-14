Антарктида и Арктика тают в 5 раз быстрее

В Антарктиде назревает серьёзное потепление. В настоящее время из-за повышения температуры размножение императорских пингвинов значительно сократилось. Основной причиной такого явления является уменьшение толщины льда и раннее начало весны. Также стало известно, что крупный ледник Росса стал таять намного быстрее, чем предполагалось.



Средняя толщина льда на континенте составляет порядка 3 километров. Даже если начнётся таяние небольшого участка ледового континента, уровень воды в океане может подняться на несколько сантиметров. За последние 20 лет таяние льда увеличилось в 5 раз. Пока что вода в океане поднимается на четверть сантиметра в год. Но если ситуация не измениться в лучшую сторону, буквально через пару лет океан может увеличить свой запас воды и соответственно его уровень поднимется со всеми вытекающими последствиями.



Такая же ситуация происходит в Арктике. Средняя температура на этом континенте за последние 40 лет увеличилась почти на 10 градусов. Главной причиной таяния ледников является большое наличие углекислого газа на континентах, который приводит к уменьшению толщины льда, открытие тёмного дна моря и соответственно большему нагреванию.



Учёные со всего мира призывают экологом и политиков к активным действиям, которые ещё могут изменить положение.



