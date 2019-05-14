Депутат Рады предложил провести инаугурацию Зеленского 28 мая

Во вторник, 14 мая, депутат Верховной рады Украины от фракции большинства "Народный фронт" Андрей Тетерук совместно с некоторыми коллегами зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 28 мая.

"Вместе с коллегами зарегистрировал проект постановления Верховной рады Украины "О проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины по поводу присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины" 28 мая 2019 года", - написал депутат в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировано несколько постановлений об инаугурации будущего главы Украины Владимира Зеленского на 17, 19, 20 и 26 мая и 1 июня. Сам Зеленский настаивает на 19 мая.