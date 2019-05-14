Украинский правовед назвала единственный вариант прекращения войны в Донбассе

Выполнение минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе является единственным вариантом прекращения войны. Такое заявление в ходе прямой трансляции на своем YouTube-канале сделала украинский правовед и общественный деятель Татьяна Монтян.

Согласно точке зрения Монтян, решить проблему Донбасса может предусмотренное минскими договоренностями предоставление региону особого статуса. При этом правовед отметила, что «никто никакую федерализацию создать не даст». По словам Татьяны Монтян, люди, от которых зависит завершение военного противостояния, заинтересованы в его продолжении.

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