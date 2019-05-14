МИД Ливана осудил атаки, которым подверглись танкеры в водах ОАЭ

Министерство иностранных дел Ливана отреагировало на атаки, которые были произведены против четырех нефтяных танкеров в территориальных водах ОАЭ. Представители ведомства призывают ООН обеспечить безопасность морского судоходства.

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"МИД Ливана осуждает инцидент, связанный с вредительскими действиями, которым подверглись четыре торговых судна вблизи территориальных вод ОАЭ...призывает ООН и международное сообщества предпринять действия по обеспечению мира... и свободной морской навигации", - передаёт сообщение ведомства РИА Новости.

В МИД ОАЭ сообщили, что спецслужбы совместно с местными и международными сторонами начали расследование происшествия, как только будут выявлены все детали произошедшего, результаты обнародуют.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 мая, в акватории ОАЭ на четырех нефтяных танкерах произошли взрывы. Один из танкеров направлялся в Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью.