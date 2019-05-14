Латвия: грядут выборы нового президента

Подходит к концу правление президента Латвии Раймонда Вейониса. Политологи склоняются к тому, что новых лидером государства станет судья Европейского суда Эгилс Левитс. Как отразится его правление на «русскоязычную» партию «Согласие»? Нет особого секрета, что г-н Левитс имеет довольно радикальные взгляды в отношении нацменьшинств.

Что по данному вопросу думают политики Латвии?

Янис Урбанович, политик, глава парламентской фракции «Согласие»: «Я считаю, что г-н Левитс – умный человек. Он будет руководствоваться собственным опытом, и не станет зависимым от одной партии или всей коалиции. Но мне не совсем нравится, как происходит процесс выдвижения кандидатуры Левитса. Это похоже на то, как уже было когда-то с президентом Валдисом Затлерсом, которого номинировали в результате переговоров вне парламента. Для меня тоже не совсем приемлемо, когда мне говорят: «Тебе нужно будет избрать Эгила Левитса». Мне также не нравится, что г-н Левитс заявил, что для него не является приоритетной поддержка партии «Согласия».

Так заявил депутат парламентской партии «Согласие» латвийским СМИ.

Янис Григалис, политолог: «Возможно, партии «Согласие» не совсем по душе такой выбор. Это и понятно: они имеют свою коалицию в Сейме, но решающие голоса за правящими партиями. Я не думаю, что приоритетом для Левитса будет мнение партии «Согласие». И он об этом открыто высказывается. А почему бы и нет? Левитс имеет уже 51 голос. За него проголосуют. Да и говорит он всегда ясно и открыто. Он не будет скрывать своих, если можно так сказать, симпатий. Впрочем, политика – женщина капризная. Посмотрим».

Напомним, что новый лидер Латвии должен вступить в свою должность 7 июля.