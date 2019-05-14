Комитет сената США по разведке направил сыну президента Дональду Трампу - младшему повестку в суд для дачи показаний по делу о расследовании российского вмешательства в выборы страны в 2016 году.

Согласно источникам, данную информацию на прошлой неделе сообщил своим коллегам-республиканцам председатель комитета Ричард Берр, получив в ответ шквал негативных эмоций со стороны однопартийцев Берра. По его словам, старший сын президента дважды добровольно принимал приглашение выступить на слушаниях, но позже отказывался, - об этом сообщает агентство Associated Press.

Как говорится в местных источниках, сын Дональда Трампа был очень раздражён, обсуждая ситуацию с отправленной повесткой, потому что ранее уже "предлагал продолжить сотрудничество в письменной форме", - передаёт издание Washington Post.

Отмечается, что Трамп-младший в 2017 году уже выступал на закрытых слушаниях спецкомитетов о разведке обеих палат Конгресса в рамках расследования "российского дела".