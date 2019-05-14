Предсказание Джуны о перерастании войны в Донбассе в Третью мировую выложили СМИ

Ясновидящая Джуна незадолго до своей смерти в 2015 году сделала предсказание о развитии вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.

В пророчестве Джуны, приведенном сайтом politros.com, отмечается, что если война в Донбассе не закончится за три месяца, то в будущем перерастет в Третью мировую. Ее участниками могут стать многие страны, полагала экстрасенс. Чем завершится глобальный конфликт, Джуна не говорила.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский астролог Влад Росс подготовил прогноз, согласно которому боевые действия в Донбассе закончатся к 2021 году.