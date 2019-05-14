Раскрыты потери армии Украины в результате новых ответных атак бойцов ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины понесли потери в результате новых ответных атак бойцов ДНР и ЛНР. Об этом стало известно из сводок, озвученных накануне представителями военных ведомств самопровозглашенных государств.

Даниил Безсонов, спикер Народной милиции ДНР, сообщил на брифинге для СМИ, что противник в очередной раз обстрелял территорию республики на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Военные ДНР открыли ответный огонь и уничтожили двух киевских силовиков.

Яков Осадчий, занимающий должность начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР, в свою очередь, проинформировал журналистов о том, что ВСУ атаковали республику на славяносербском и попаснянском направлениях. В ходе ответного удара бойцам Народной милиции удалось ликвидировать одного украинского военного, еще один получил ранения.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ выявили возможные направления наступления Киева в Донбассе.