Дэвид и Виктория Бекхэм – история любви самой успешной супружеской пары в мире

Издание «СПИД-инфо» подготовило материал, в котором рассказывается история любви Дэвида и Виктории Бекхэм, самой успешной супружеской пары в мире. Летом текущего года бывший футболист и экс-участница поп-группы Spice Girls отпразднуют фарфоровую свадьбу.

Считается, что Дэвид и Виктория познакомились в VIP-ложе лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж» после игры «Челси» с «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал Бекхэм. 22-летнюю Викторию туда привел продюсер, который считал, что для поддержания своего статуса ей просто необходим «знаменитый бойфренд, лучше всего футболист». Сама девушка как представительница древнего рода обожала крикет и скачки и на дух не переносила футбол, считая игру с мячом «плебейской забавой». Но желание босса было для Виктории законом, и она послушно поплелась с ним на футбол, а потом и прием в честь звезд «МЮ».