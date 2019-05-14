В США назвали темы, которые собирается обсудить Помпео с Путиным

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук рассказал журналистам, какие темы планирует осудить госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным в Сочи. По его словам, особое внимание будет уделено Ирану и ситуации в Сирии.

"Иран будет в повестке дня в Сочи. Иран играет дестабилизирующую роль в Сирии. Наша внешняя политика... такова, что нужно убрать все силы под иранским командованием из Сирии. Мы знаем, что в интересах России стабилизировать Сирию...", - передаёт слова Хука РИА Новости.

Спецпредставитель добавил, что пока Иран будет использовать Сирию для реализации целей своей внешней политики, стабилизировать ситуацию в стране не получится.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 14 мая, прибудет в Сочи для встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.