Путин в важном телефонном разговоре с Эрдоганом обсудил обстановку в Идлибской зоне
14 мая 2019, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин 13 мая вечером провел важные телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Первое, что обсудили Путин и Эрдоган, кризисную ситуацию в Сирии, особенно обстановку в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий.
Лидеры России и Турции отметили важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования, - сообщила пресс-служба Кремля.
Обсуждены актуальные вопросы повестки дня двусторонних политических и торгово-экономических отношений, а также некоторые международные проблемы. Ранее Путин и Эрдоган проводили телефонные переговоры 30 апреля.