Путин в важном телефонном разговоре с Эрдоганом обсудил обстановку в Идлибской зоне

Президент РФ Владимир Путин 13 мая вечером провел важные телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Первое, что обсудили Путин и Эрдоган, кризисную ситуацию в Сирии, особенно обстановку в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий.

Россия заблокировала заявление СБ ООН по Сирии из-за искажения ситуации в Идлибе

Лидеры России и Турции отметили важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования, - сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждены актуальные вопросы повестки дня двусторонних политических и торгово-экономических отношений, а также некоторые международные проблемы. Ранее Путин и Эрдоган проводили телефонные переговоры 30 апреля.