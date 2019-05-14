Власти США намерены наказать строителей газопровода "Северный поток-2". Сенаторы — республиканец Тед Круз от Техаса и демократ Джин Шахин от Нью-Гэмпшира — подготовили законопроект, согласно которому под санкции могут попасть европейские суда, которые ведут укладку трубопровода по дну Балтийского моря.

Австрия вступилась за «Северный поток - 2»

Среди санкций, которые предложили сенаторы, - запретить въезд в США и заморозить финансовые активы лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока-2".

Также по их инициативе санкции предложено ввести против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов, - написал журнал Foreign Policy.

По данным Bloomberg, два сенатора, которые входят в комитет по международным отношениям Конгресса США, хотят усилить давление на важный для России энергетический проект.