"Размещение США ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению", - предупреждают в МИД России

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков

предупредил, что на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия.

По словам российского дипломата, некоторые зависимые от США страны делают вид, что ничего не происходит. Ермаков отметил, что, возможно, они просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств, - передает РИА Новости.

Политик раскритиковал европейские страны за то, что позволяют США подвергать их опасности.

"О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьёзно в таком случае говорить, когда, казалось бы, "цивилизованные европейские страны" продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения?" - подчеркнул дипломат.