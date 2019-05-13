На Украине поменялся тон публикаций о Донбассе

В украинских масс-медиа начали появляться неожиданные материалы. Еще далекие от объективности, но уже без того оголтелого вранья, какое было последние годы в публикациях про Донбасс.

В украинских СМИ появился репортаж с кадрами из прифронтового населенного пункта Металлист, который находится под контролем официального Луганска. Материал удивил неожиданно новой тональностью.

В тексте еще присутствует попытка обвинить Россию, но она уже больше похожа на реверанс сложившейся традиции. Первое, что бросается на слух: отсутствие формулировок «российско-оккупационные войска». В эпоху Порошенко на Украине в медийной среде именно так называли армии народного сопротивления мятежных республик Донбасса.

В целом материал больше посвящен сложившимся обстоятельствам, в которых люди вынуждены выживать в условиях войны. С некоторыми оговорками, тональность формулировок преимущественно устало-нейтральная. Корреспондент не стал даже искать ура-патриотов Украины, хотя они еще сохранились на Донбассе. Их мало, но они есть.

Если исключить отдельные ляпы, можно с некоторой долей иронии признать, что материал очень близок к объективному.