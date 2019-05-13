СМИ: Вашингтон запросил встречу Путина и Трампа

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи на переговорах может быть затронут вопрос о встрече лидеров двух стран.

"Мы всегда говорили о том, что пребывание лидеров на мероприятии соответствующего уровня такую возможность открывает" - передаёт слова Рябкова РИА Новости.

Позже источник близкий к Госдепартаменту Соединённых Штатов подтвердил, что американская сторона запросила переговоры главы США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на высшем уровне, - сообщает издание "Коммерсантъ".

Есть версия, что США планируют предложить провести переговоры двух стран на встрече "двадцатки" в Осаке, которая пройдёт в конце июня, - отмечает издание "РБК".

Напомним, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 3 мая проводили переговоры по телефону, в ходе которых обсуждалась ситуации в Венесуэле и КНДР, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и выборы в Украине. Глава США остался доволен проведённым диалогом.